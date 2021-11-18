Экс-канцлера Австрии Курца лишили неприкосновенности

Национальный совет Австрии единогласно проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с бывшего канцлера Себастьяна Курца. Он ушел в отставку на фоне антикоррупционного расследования.

16 ноября специальный комитет парламента дал зеленый свет лишению Курца иммунитета. Депутаты парламента должны были технически утвердить это решение. Сам Курц еще во вторник приветствовал этот шаг и заявил, что не считает себя виновным в противоправной деятельности. По словам экс-канцлера, его невиновность уже подтвердила независимая юридическая экспертиза. Он выразил уверенность в том, что докажет свою правоту.

Себастьян Курц ушел в отставку в октябре. Его обвинили в подкупе СМИ во время предвыборной кампании 2017 года. Экс-канцлер Австрии не признает вины и считает, что он лишь неудачно сформулировал СМС-сообщение. Исполняющим обязанности канцлера сейчас является глава МИД Александр Шалленберг.