Неожиданно: в Израиле под носом охраны угнали автомобиль главы военной разведки

В Израиле грабители проникли на стоянку дома в Тель-Авиве и угнали оттуда две машины, одна из которых принадлежит семье генерала Аарона Халивы – главы разведывательного отдела Армии обороны Израиля (АМАН). Об этом стало известно 18 ноября, хотя инцидент произошел несколько дней назад.

Израильское издание Vesty.co.il пишет, что в ЦАХАЛ говорят, что ущерба безопасности нет, потому что автомобиль на самом деле принадлежал супруге генерала, а не ему самому. Вместе с тем начато расследование обстоятельств угона, в частности, почему охранная служба его не предотвратила.

Глава израильской военной разведки находится под постоянной охраной, степень которой меняется в зависимости от профессиональной оценки рисков. Тем не менее при любых обстоятельствах дом генерала должен постоянно охраняться сотрудниками армейского спецотдела, который также отвечает за охрану всех высокопоставленных офицеров, включая начальника генштаба ЦАХАЛ.

Судя по предварительным результатам проверки, преступники не знали, кому принадлежит машина. Проникнуть на стоянку, допуск на которую имеется только у жильцов этого дома, они смогли на своем автомобиле.

Военные источники добавили, что никакого ущерба безопасности не причинено, угон совершен на уголовной почве. Преступление не направлено против генерала или какого-либо конкретного человека. Другие припаркованные на той же стоянке машины, не принадлежащие семье генерала, тоже были угнаны.