Иран прекратил экспорт автомобилей в Азербайджан «по политическим причинам» наше поле зрения
Председатель ирано-азербайджанской торговой палаты Хусейн Пирмуаззин объявил о прекращении экспорта иранских автомобилей в Азербайджан «по политическим причинам». В интервью агентству ILNA Пирмуаззин сообщил, что остановлен также проект по совместному с Азербайджаном выпуску автомобилей, вследствие чего будут закрыты все сервисные центры и пункты продаж иранских автомобилей.
Как отмечает издание, иранская автомобильная компания SAIPA начала экспорт автомашин в Азербайджан в конце 2017 года, а в марте 2018 года в Нефтчалинском районе начал работу завод «Азермаш» по выпуску автомобилей марки Khodro Dena под брендом Khazar, учредителями которого были иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. С октября 2018 года по февраль 2020 года компания ОАО «Азермаш» произвела четыре тысячи машин.
По данным Radio Farda, Азербайджан - не единственная страна, где Иран столкнулся с техническими и политическими сложностями, а также проблемами, вызванными экономическими санкциями США.
Ранее Ирак прекратил импорт иранских автомобилей по причине их «несоответствия международным стандартам». По мнению ряда экспертов, это «несоответствие» было вызвано отсутствием в Ираке сервисной службы послепродажного обслуживания.
Иран также потерял сирийский автомобильный рынок, считавшийся одной из крупных экспортных площадок ИРИ. Продажа иранских автомобилей в Сирию была осложнена гражданской войной в этой стране, в результате которой правительство Сирии отозвало лицензию на импорт иранских автомобилей и запретило ввоз из ИРИ автомобильных запасных частей. Кроме того, правительство Дамаска остановило работу совместного сирийско-иранского автозавода, объяснив этот шаг «несоответствием продукции иранского автопрома требованиям к импорту машин, принятыми сирийским правительством».
Характерно, что потеря Ираном региональных авторынков происходит в то время, когда Тегеран активно ищет любую возможность для экспорта своих автомобилей. На этом фоне заявление министра торговли Ирана Резы Фатеми Амина о «разработке программы экспорта автомобилей», призванной уже к концу этого года устранить все барьеры выхода на внешние рынки, выглядит, скорее, как декларация, нежели реальная программа выхода иранского автопрома из «экспортного тупика».