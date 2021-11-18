Председатель ирано-азербайджанской торговой палаты Хусейн Пирмуаззин объявил о прекращении экспорта иранских автомобилей в Азербайджан «по политическим причинам». В интервью агентству ILNA Пирмуаззин сообщил, что остановлен также проект по совместному с Азербайджаном выпуску автомобилей, вследствие чего будут закрыты все сервисные центры и пункты продаж иранских автомобилей.

Как отмечает издание, иранская автомобильная компания SAIPA начала экспорт автомашин в Азербайджан в конце 2017 года, а в марте 2018 года в Нефтчалинском районе начал работу завод «Азермаш» по выпуску автомобилей марки Khodro Dena под брендом Khazar, учредителями которого были иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. С октября 2018 года по февраль 2020 года компания ОАО «Азермаш» произвела четыре тысячи машин.

По данным Radio Farda, Азербайджан - не единственная страна, где Иран столкнулся с техническими и политическими сложностями, а также проблемами, вызванными экономическими санкциями США.