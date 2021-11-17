Оппозиционер о новых автомобилях, а спикер о возвращении в Карабах

«Предлагаю построить жилой дом для сотрудников Милли Меджлиса. На днях мне довелось проехаться в автомобиле одного из руководящих лиц. Так вот, моя 14-летняя машина лучше, чем у него. А ведь Милли Меджлис - один из высших органов власти... Сотрудники Милли Меджлиса встречаются с иностранными гостями... Прошу Минфин, правительство обратить внимание на эти вопросы. Выходит, что наше руководство скромничает и на эти вопросы не обращают внимания, потому что с них не требуют. Ведь так быть не должно», - заявил Керимли.

Заявление Керимли вызвало резкий протест председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой. Спикер отметила, что у руководства Милли Меджлиса нет никаких претензий: «Вы говорите об автомобилях. О чем вы так беспокоитесь? У нас нет никаких проблем».

Гафарова напомнила Керимли о прошлогодней Отечественной войне: «В этом году мы отметили первую годовщину Победы и сейчас обсуждаем бюджет на год Победы. У нас около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Дай Бог, они вернутся в Карабах, на родину. Вот тогда и поговорим».

Ставшие свидетелями этого диалога депутаты Милли Меджлиса встретили аплодисментами слова спикера Сахибы Гафаровой.