Сколько человек переехали в Азербайджан на постоянное место жительства

Структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы Азербайджана обнародовали число лиц, переехавших в страну на постоянное местожительство, и граждан страны, эмигрировавших с января по сентябрь 2021 года.

По данным МВД и Госслужбы, за указанный период в Азербайджан для проживания на постоянной основе въехали 1 847 человек. Число уехавших из страны лиц составляет 355 человек. По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, в страну переехало больше иностранцев (в прошлом году их было 1241 человек).

Уехавших из Азербайджана за девять месяцев 2020 года было больше, чем в соответствующий период 2021 года – 461 человек.