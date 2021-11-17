Эльнур Мамедов, отдел экономики 00:15

Интересная ситуация складывается на мировом нефтяном рынке. Увидев бесполезность просьбы президента США Джо Байдена к ОПЕК+ о повышении добычи нефти, сенаторы предложили открыть стратегические запасы. В отсутствии же заявлений США о намерении приступить к продаже сырья из стратегического резерва, которого ждал рынок, цены на нефть стали вновь подниматься. И Байден решил привлечь на борьбу против картели другие страны. И для этого у него были веские причины. На первый взгляд стратегичеcкий нефтяной резерв США - это огромные запасы. Больше 600 млн баррелей хранятся под землей в Луизиане и Техасе на случай серьезных чрезвычайных ситуаций. Этого достаточно, чтобы заменить весь импорт из стран ОПЕК+ более чем на год. Пока запасы приоткрыли слегка, говорят о 3,1 млн баррелей. А сколько Минэнерго решит выбросить на рынок, неизвестно. В то же время эксперты считают, что распродажа запасов устранит дефицит лишь на время и вряд ли собьет цены на бензин на внутреннем рынке.

Стратегический нефтяной резерв был создан в 70-х годах прошлого столетия после арабского нефтяного эмбарго, чтобы обеспечить США достаточными запасами на случай чрезвычайной ситуации. И без объявления ЧС Байдену можно распоряжаться лишь 30 млн баррелей. Но даже вдвое больший объем позволит снизить цены на нефть менее чем на 5%. А сырья по-прежнему не хватает. И даже если Белый дом высвободит стратегические резервы, это мало что изменит - у Вашингтона нет серьезных рычагов влияния на картель. Санкции себя не оправдывают, а иск в суд на ОПЕК за картельный сговор чреват сильным дипломатическим конфликтом со странами Ближнего Востока – союзниками, которые США не желают терять. Это не газ, из-за дефицита которого весь Запад ополчился против России. Вот и обратился Белый дом к азиатским странам - Японии, Южной Корее, Индии и даже Китаю с просьбой о принятии скоординированных шагов в этом направлении. Такая практика была применена США и его союзниками в 2011 году во время войны в Ливии, которая входит в ОПЕК. Но то ли времена сегодня не те, то ли слово Вашингтона теряет вес - пока на обращение Вашингтона из этих стран только Япония отреагировала положительно. Южнокорейский чиновник вроде тоже подтвердил, что сейчас рассматривается этот запрос. Но в целом ни одна страна не дала окончательного ответа. Возникает сложная ситуация. Вашингтон считает, что крупные потребители должны объединиться и дать понять ОПЕК, что он должен изменить свое поведение. В одиночку он явно не справляется - ранее США несколько раз обращались к ОПЕК и ее союзникам с просьбой ускорить рост добычи, но получали отказ. Поэтому прибегают к излюбленному методу - призывают азиатские страны оказать своего рода коллективное давления на картель. Но и этот метод, широко используемый США ранее для решения военно-политических целей, забуксовал. Все потуги азиатских стран позволят высвободить из резервов лишь 20–30 млн баррелей, что хоть и позволит в некоторой степени оказать влияние на рынок, изменить ситуацию в корне не сможет.