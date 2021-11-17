Байден зовет на помощь Азию, но тщетно наш комментарий
Интересная ситуация складывается на мировом нефтяном рынке. Увидев бесполезность просьбы президента США Джо Байдена к ОПЕК+ о повышении добычи нефти, сенаторы предложили открыть стратегические запасы. В отсутствии же заявлений США о намерении приступить к продаже сырья из стратегического резерва, которого ждал рынок, цены на нефть стали вновь подниматься. И Байден решил привлечь на борьбу против картели другие страны.
И для этого у него были веские причины. На первый взгляд стратегичеcкий нефтяной резерв США - это огромные запасы. Больше 600 млн баррелей хранятся под землей в Луизиане и Техасе на случай серьезных чрезвычайных ситуаций. Этого достаточно, чтобы заменить весь импорт из стран ОПЕК+ более чем на год. Пока запасы приоткрыли слегка, говорят о 3,1 млн баррелей. А сколько Минэнерго решит выбросить на рынок, неизвестно. В то же время эксперты считают, что распродажа запасов устранит дефицит лишь на время и вряд ли собьет цены на бензин на внутреннем рынке.
Стратегический нефтяной резерв был создан в 70-х годах прошлого столетия после арабского нефтяного эмбарго, чтобы обеспечить США достаточными запасами на случай чрезвычайной ситуации. И без объявления ЧС Байдену можно распоряжаться лишь 30 млн баррелей. Но даже вдвое больший объем позволит снизить цены на нефть менее чем на 5%. А сырья по-прежнему не хватает. И даже если Белый дом высвободит стратегические резервы, это мало что изменит - у Вашингтона нет серьезных рычагов влияния на картель. Санкции себя не оправдывают, а иск в суд на ОПЕК за картельный сговор чреват сильным дипломатическим конфликтом со странами Ближнего Востока – союзниками, которые США не желают терять. Это не газ, из-за дефицита которого весь Запад ополчился против России.
Вот и обратился Белый дом к азиатским странам - Японии, Южной Корее, Индии и даже Китаю с просьбой о принятии скоординированных шагов в этом направлении. Такая практика была применена США и его союзниками в 2011 году во время войны в Ливии, которая входит в ОПЕК. Но то ли времена сегодня не те, то ли слово Вашингтона теряет вес - пока на обращение Вашингтона из этих стран только Япония отреагировала положительно. Южнокорейский чиновник вроде тоже подтвердил, что сейчас рассматривается этот запрос. Но в целом ни одна страна не дала окончательного ответа.
Возникает сложная ситуация. Вашингтон считает, что крупные потребители должны объединиться и дать понять ОПЕК, что он должен изменить свое поведение. В одиночку он явно не справляется - ранее США несколько раз обращались к ОПЕК и ее союзникам с просьбой ускорить рост добычи, но получали отказ. Поэтому прибегают к излюбленному методу - призывают азиатские страны оказать своего рода коллективное давления на картель. Но и этот метод, широко используемый США ранее для решения военно-политических целей, забуксовал. Все потуги азиатских стран позволят высвободить из резервов лишь 20–30 млн баррелей, что хоть и позволит в некоторой степени оказать влияние на рынок, изменить ситуацию в корне не сможет.
В то же время предложение США представляет собой беспрецедентный вызов для картеля, который влиял на цены на нефть более пяти десятилетий, поскольку в нем участвует Китай - крупнейший импортер нефти. Управление госрезервами этой страны заявило, что работает над высвобождением запасов сырой нефти, но отказалось комментировать запрос США. Другими словами, можно сказать, что запрос США в Пекине приняли к сведению, но не стали идти в фарватере нефтяной политики Вашингтона. Более четкий ответ прозвучал из Сеула: «Мы тщательно изучаем запрос США, однако мы не высвобождаем запасы нефти из-за роста цен на нефть. Мы можем высвободить запасы нефти в случае дисбаланса предложения, но не в ответ на рост цен на нефть». А этот ответ уже не требует комментариев.
Тем временем мировые цены на нефть уже в среду снизились на новостях в СМИ о предложении президента Байдена председателю КНР Си Цзиньпину дополнительно увеличить нефтяное предложение на мировом рынке за счет стратегических запасов. И сегодня цены на нефть находятся под влиянием прошедшего виртуального саммита, на котором Байден попросил «распечатать» стратегические нефтяные запасы в Китае. Но аналитики считают, что в ближайшей перспективе нефтяные цены, вероятно, получат позитив. Россия, Саудовская Аравия и ОАЭ ясно дали понять, что ОПЕК+ будет осторожно увеличивать добычу нефти, сопротивляясь призывам США к дополнительному росту объемов добычи.
Между тем рейтинг Байдена продолжает падать. Даже его помощники связывают падение общественного рейтинга президента в последние месяцы с ухудшением инфляции от энергоносителей до продуктов питания и других сфер. И одними призывами ситуацию ему исправить не удастся. Сколько бы ни говорил он о том, что у США есть инструменты для нормализации на нефтяном рынке, их, видимо, недостаточно, или они потеряли эффективность. Честно говоря, Байден сегодня напоминает постаревшего льва, который долгое время устанавливал в джунглях свои порядки. Его все слушают, но поступают по-своему. Сумеет ли он сделать свой последний прыжок?