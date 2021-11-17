Милли Меджлис лишил муниципалитеты главного дохода

На состоявшемся 17-го ноября пленарном заседании Милли Меджлис принял в первом чтенье законопроект, направленный на лишение органов местного самоуправления одного из четырех местных налогов.

Как сообщает «Туран», парламентарии проголосовали за исключение из закона АР «О местных (муниципальных) налогах и платах» промысловый налог на строительные материалы местного значения. К этим строительным материалам относились лишь кирпично-черепичные глины, строительные пески, сырье гравия. Налог по этим стройматериалам составляет 1 манат за 1 кубический метр.

Таким образом, после вступления в силу данного законопроекта с января 2022 года в арсенале муниципалитетов остаются всего лишь два действенных налоговых источников: налоги с физических лиц на землю и имущество (жилая и нежилая площадь, моторные катера и воздушные суда). К муниципальным налогам относятся также налог с прибыли муниципальных предприятий. Однако в муниципальную собственность передано государством незначительное количество предприятий и объектов, которые, судя по отчетам, не приносят каких-либо доходов.

В 2020 году совокупный размер промыслового налога на строительные материалы составил менее 1 млн. манат, на 19% меньше, чем в предыдущем году.