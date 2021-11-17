Отдел международной информации и политики 00:39

Канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала ситуацию с COVID-19 в ее стране как «драматическую». «Четвертая волна обрушивается на нашу страну со всей силой», - заявила Меркель на мероприятии для Ассоциации немецких городов, согласно сообщению Deutsche Welle. - Число новых случаев заражения ежедневно выше, чем когда-либо прежде... и ежедневное число погибших также пугает». Меркель добавила, что еще не поздно вакцинироваться тем, кто еще этого не сделал.

Комментарии Ангелы Меркель последовали после того, как Институт Роберта Коха, орган общественного здравоохранения Германии, сообщил в среду о 52 тысячах 826 новых случаев заболевания коронавирусом и о 294 смертельных исходах. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Германии зарегистрировано 5,1 миллиона случаев заболевания и почти 100 тысяч смертей от COVID-19. Правительство Меркель и другие руководители государства должны встретиться на этой неделе, чтобы обсудить возможные новые общенациональные ограничения. Несколько земель и городов уже ввели дополнительные меры против COVID и потребовали от общественности показывать COVID-пропуска, чтобы посещать бары, рестораны и другие общественные места. Знаменитые рождественские ярмарки Германии – еще одна ежегодная традиция, во время которых правила ограничения COVID ужесточаются. На прошлой неделе ведущий немецкий вирусолог Кристиан Дростен призвал правительство принять срочные меры, предупредив, что страна может стать свидетелем еще 100 тысяч смертей от вируса, если ничего не будет сделано для борьбы с его распространением. А ведь не так давно Германию хвалили за ответ вызову пандемии. Теперь же здесь регистрируется по 50 тысяч случаев в день, что вызывает серьезное беспокойство. В то же время опыт Германии показывает, что число новых случаев инфицирования среди непривитых, особенно среди детей младшего возраста, растет, при этом вакцинация среди взрослых помогла снизить уровень тяжелых инфекций, госпитализаций и смертности по сравнению с предыдущими волнами.