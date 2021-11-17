Коронавирус со страшной силой ударил по Германии наш обзор
Канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала ситуацию с COVID-19 в ее стране как «драматическую». «Четвертая волна обрушивается на нашу страну со всей силой», - заявила Меркель на мероприятии для Ассоциации немецких городов, согласно сообщению Deutsche Welle. - Число новых случаев заражения ежедневно выше, чем когда-либо прежде... и ежедневное число погибших также пугает».
Меркель добавила, что еще не поздно вакцинироваться тем, кто еще этого не сделал.
Комментарии Ангелы Меркель последовали после того, как Институт Роберта Коха, орган общественного здравоохранения Германии, сообщил в среду о 52 тысячах 826 новых случаев заболевания коронавирусом и о 294 смертельных исходах.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Германии зарегистрировано 5,1 миллиона случаев заболевания и почти 100 тысяч смертей от COVID-19.
Правительство Меркель и другие руководители государства должны встретиться на этой неделе, чтобы обсудить возможные новые общенациональные ограничения. Несколько земель и городов уже ввели дополнительные меры против COVID и потребовали от общественности показывать COVID-пропуска, чтобы посещать бары, рестораны и другие общественные места.
Знаменитые рождественские ярмарки Германии – еще одна ежегодная традиция, во время которых правила ограничения COVID ужесточаются.
На прошлой неделе ведущий немецкий вирусолог Кристиан Дростен призвал правительство принять срочные меры, предупредив, что страна может стать свидетелем еще 100 тысяч смертей от вируса, если ничего не будет сделано для борьбы с его распространением. А ведь не так давно Германию хвалили за ответ вызову пандемии. Теперь же здесь регистрируется по 50 тысяч случаев в день, что вызывает серьезное беспокойство.
В то же время опыт Германии показывает, что число новых случаев инфицирования среди непривитых, особенно среди детей младшего возраста, растет, при этом вакцинация среди взрослых помогла снизить уровень тяжелых инфекций, госпитализаций и смертности по сравнению с предыдущими волнами.
Не только в Германии наблюдается всплеск новых случаев заболевания COVID. В Ирландии, Нидерландах, Словакии и Австрии также наблюдается всплеск.
Как сообщал haqqin.az, Нидерланды и Австрия вновь ввели частичную изоляцию, при этом непривитым не разрешается покидать свои дома в Австрии, если они не покупают еду или не собираются работать.
Ирландия также ввела новые правила, в том числе пошла на более раннее время закрытия баров, ресторанов и клубов - менее чем через месяц после того, как они вернулись в нормальное состояние. Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин также сказал, что люди должны работать из дома, если в этом нет крайней необходимости. Доказательства наличия вакцины потребуются для желающих посещать кинотеатры и театры.
Между тем ожидается, что и Словакия ограничит передвижение тех, кто не вакцинирован, на фоне критической ситуации в больницах страны. На фоне этого с понедельника Латвия отменила локдаун, однако ввела еще более строгие ограничения для невакцинированных, которым теперь нельзя попасть ни в один магазин, кроме тех, где торгуют товарами первой необходимости. Для людей же с COVID-сертификатами открыты кафе, рестораны, бары, кинотеатры и театры, все магазины. Латвийцы продолжают пользоваться услугами турфирм и авиакомпаний, отправляясь на отдых в теплые края. Правительство уже заявило, что не планирует вводить новый локдаун, рассчитывая на то, что число вакцинированных возрастет. В стране уже вторую неделю отмечается снижение роста заболеваний. Тем не менее рождественских базарчиков в городах, как и в прошлом году, не будет. Отменен и праздничный салют в честь дня провозглашения независимости, отмечаемого 18 ноября.