Лунное затмение в пятницу станет самым долгим за последние 500 лет

Затмение Луны, которое прогнозируется в пятницу, 19 ноября, станет самым долгим с XV века. Оно продлится около трех с половиной часов, сообщила пресс-служба Московского планетария.

Затмение смогут увидеть жители Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии.

"Его можно назвать почти полным лунным затмением, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли, - отметили в Московском планетарии. - Большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок".

Затмения Солнца и Луны происходят каждые полгода. Солнце, Земля и Луна в это время выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то жители планеты наблюдают лунное затмение.