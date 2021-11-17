Правнук Сталина требует вскрыть могилу советского вождя... чтобы узнать правду о его смерти

Ближайший родственник Иосифа Сталина — его правнук Селим Бенсаад — требует эксгумации останков бывшего главы Советского государства. Представители Бенсаада заявили, что таким образом он намерен выполнить волю знаменитого прадеда.

РЕН ТВ приводит доводы адвоката Бенсаада, Юлии Вербицкой-Линник, изложенные его представителем Вадимом Горжанкиным: «Воля моего доверителя Селима Бенсаада как законного правнука Иосифа Виссарионовича Джугашвили (Сталина) заключается в восстановлении исторической справедливости, исполнении посмертной воли вождя, а также в поиске истины: что было официальной причиной смерти Сталина».

Как отмечают представители родственника Сталина, при жизни советский вождь неоднократно говорил о желании быть погребенным на Новодевичьем кладбище, где захоронена его жена Надежда Аллилуева.

Селим Бенсаад является внуком сына Сталина, Якова Джугашвили, который во время Великой Отечественной войны попал в плен и погиб в концлагере Заксенхаузен. Селим Бенсаад родился от союза его дочери, Галины Джугашвили, и гражданина Алжира Хосина Бенсаада.