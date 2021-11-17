В ООН предупредили о росте цен на продукты

Высокие тарифы на контейнерные перевозки могут привести к повышению мировых потребительских цен на 1,5 процента к 2023 году. Такая причина подорожания продуктов названа в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), пишет «Лента.ру».

Согласно докладу, если рост ставок на контейнерные перевозки в ближайшее время продолжится, это приведет к значительному увеличению цен на импорт (в среднем на 11 процентов). Высокие ставки в первую очередь скажутся на товарах с низкой добавленной стоимостью: мебель, текстиль, одежда и изделия из кожи.

В докладе отмечается, что пандемия усугубила проблемы, которые уже существовали в отрасли морского транспорта. Например, речь идет о нехватке рабочей силы и потребностях в инфраструктуре. Кризис усугубляется закрытием границ и отсутствием международных рейсов.