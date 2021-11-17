На украинского министра готовилось покушение: заказчиков задержали
В МВД Украины предотвратили покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передают украинские СМИ.
По его словам, убийство Лещенко заказали гражданин США и гражданка Украины из-за старых долгов.
Монастырский рассказал, что несколько месяцев назад сотрудникам ведомства стало известно, что гражданка Украины ищет киллера для заказного убийства. Ее взяли в разработку и вывели на подставного убийцу, все их общение документировалось. В процессе выяснилось, что основной заказчик - гражданин Соединенных Штатов.
17 ноября заказчики встретились с "киллером", обсудили детали и передали ему залог за работу - 20 тысяч долларов. После этого МВД решило задержать заказчиков.
Лещенко, также присутствовавший на брифинге, заявил, что узнал о планировании покушения на него за несколько часов до брифинга, и сказал, что шокирован тем, что его деятельность в 2018 году могла иметь такие последствия.
По словам Монастырского, оба заказчика задержаны и находятся в СИЗО, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Посольство США в Украине проинформировали о задержании.
32-летний Роман Лещенко стал министром аграрной политики в декабре 2020 года. Ранее он был уполномоченным президента Украины Владимира Зеленского по земельным вопросам и руководителем Госгеокадастра.