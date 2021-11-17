На украинского министра готовилось покушение: заказчиков задержали

В МВД Украины предотвратили покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передают украинские СМИ.

Монастырский рассказал, что несколько месяцев назад сотрудникам ведомства стало известно, что гражданка Украины ищет киллера для заказного убийства. Ее взяли в разработку и вывели на подставного убийцу, все их общение документировалось. В процессе выяснилось, что основной заказчик - гражданин Соединенных Штатов.

17 ноября заказчики встретились с "киллером", обсудили детали и передали ему залог за работу - 20 тысяч долларов. После этого МВД решило задержать заказчиков.

Лещенко, также присутствовавший на брифинге, заявил, что узнал о планировании покушения на него за несколько часов до брифинга, и сказал, что шокирован тем, что его деятельность в 2018 году могла иметь такие последствия.

По словам Монастырского, оба заказчика задержаны и находятся в СИЗО, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Посольство США в Украине проинформировали о задержании.

32-летний Роман Лещенко стал министром аграрной политики в декабре 2020 года. Ранее он был уполномоченным президента Украины Владимира Зеленского по земельным вопросам и руководителем Госгеокадастра.