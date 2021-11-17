В Китае ответили на открытие представительства Тайваня в Литве

Китай раскритиковал открытие представительства Тайваня в Литве, как "крайне вопиющий акт", что любой шаг, направленный на обеспечение независимости Тайваня "обречен на провал". Об этом сообщает AFP.

"В мире есть только один Китай, Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая, - говорится в заявлении китайского МИД. - Мы требуем, чтобы литовская сторона исправила свое ошибочное решение".

Ранее в четверг сообщалось, что представительство Тайваня в Литве начало работу в Вильнюсе.

"Правительство Литвы, несмотря на неоднократные обращения и ответы китайской стороне, одобрило создание так называемого "тайванского представительства в Литве", - говорится в заявлении Пекина. - Китайское правительство выражает решительный протест и решительное нарушение против этого чрезвычайно вопиющего акта. Литовская сторона несет ответственность за все последствия".