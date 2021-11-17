Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 02:52

Пропагандисты Талибана запустили в соцсетях хэштег #IEAin100days. Под ним началась публикация постов, посвящённых 100 дням нахождения талибов у власти в Афганистане. Вот что записывают себе в достижения за эти сто дней талибы: обеспечение безопасности, завершение иностранной оккупации, начало подготовки новой армии, аудит правительственных ведомств и ликвидацию коррупции.

Старому Талибану было проще Информационная вакханалия, творящаяся сейчас вокруг Афганистана, может породить настроение отчаяния без надежды. Но если подойти к вопросу беспристрастно, то нельзя игнорировать два обстоятельства. Во-первых, приход Талибана к власти оказался менее кровав, чем взятие под контроль отдельных территорий Сирии и Ирака «Исламским государством» или Исламская революция в Иране. Во-вторых, в муках и противоречиях рождается реальное государство, пусть и страдающее всеми «детскими болячками», присущими этому периоду. Проблем добавляет еще одно обстоятельство: тому, «старому Талибану», все же было проще. Был он – и был «Северный альянс». А теперь на территории Афганистана помимо Талибана действуют еще несколько группировок, политических сил и центров, от ИГ-Хорасан до сугубо афганских новообразований. Как вполне серьезных, вроде Фронта национального сопротивления под руководством Ахмада Масуда-младшего, так и чисто опереточных, таких как «правительство в изгнании» Амруллаха Салеха, бывшего вице-президента страны. Но, как бы парадоксально это не прозвучало, есть в этом для нынешнего Талибана и положительная сторона. Его враги – носители разных идеологий: от крайнего религиозного фанатизма и средневекового мракобесия ИГ-Хорасан до вполне либеральных взглядов Масуда-младшего. А значит, для победы над ними талибам необходимо демонстрировать максимальную гибкость и прагматизм, не скатываясь при этом ни в одну из крайностей.

Что очень и очень непросто, учитывая как внутренние конфликты внутри самого Движения, причем – как в верхах, между муллой Якубом, который возглавляет министерство обороны, и Сираджуддином Хаккани, главой МВД, а ведь есть и особая позиция по ряду вопросов муллы Барадара. Так и между «верхами» и «низами», то есть – с полевыми командирами среднего и низшего звена, которые чувствуют себя обделенными, и все чаще задаются вопросом «за что воевали?» Когда пуштуны воевали, таджики торговали Все по классике, одним словом – после победы всегда возникает конфликт между «умеренными», считающими, что пришла пора заниматься государственным строительством, и «радикалами», требующим «экспорта революции». Так было в истории – и так будет. А в Афганистане – это будет с особым драматизмом, учитывая специфику этой страны и то, что 40 лет на этой земле война не прекращалась ни на день. Кто отменял здесь кровную месть? Кто отменял ненависть к представителям оккупационной администрации? Кто отменил конфликт между пуштунами и таджиками? Кто, в конце концов, отменял взгляд на женщин как на существо второго сорта? Правительство талибов объявило амнистию бывшим чиновникам и силовикам администрации Ашрафа Гани, стремясь вернуть их на работу в государственный аппарат и поставить в ряды новых вооруженных сил. Просто представьте, какое отношение к этому у рядовых талибов, которые еще вчера находились с этими людьми по разные стороны баррикад и в боях с ними теряли друзей и родственников. Вот вам и бессудные расправы на местах, причем – в отдаленных от Кабула провинциях.

Пока пуштуны воевали с оккупантами – афганские таджики, узбеки и другие меньшинства активно с ними сотрудничали и торговали. Вот и ответ на то, почему правительство Талибана недостаточно «инклюзивно»: В высшем руководстве (эмир, премьер-министр и 2 вице-премьера) 3 пуштуна и 1 узбек. Из 20 министров: 18 пуштунов и 2 таджика (по данным, которыми с нами поделился один из подписчиков, Мохаммад Халид Ханафи - нуристанец). Из 34 губернаторов: 27 пуштунов, 5 таджиков, 1 узбек и 1 туркмен. Единственный представитель хазарейской общины во властных структурах - Мохаммад Хасан Гияси, второй замминистра здравоохранения. И это пока все, что может себе позволить руководство Талибана, чтобы не вызвать раздражение своих же «низов». Так и во всем остальном. Политика, не будем забывать, это искусство возможного. И не слишком разумно требовать от талибов совершать политическое и физическое самоубийство, вступая в конфликт с рядовой массой своих сторонников. Ряд стран это прекрасно понимает, а потому стремиться к диалогу и сотрудничеству с Талибами без особых предварительных условий – лишь бы они удержались у власти, поскольку только в этом случае в Афганистане наступит сравнительный закон и порядок. Пусть и не идеальный – но хоть какой-то, предлагающий перспективу. В новом «Талибане» деньги выше идеологии Возьмем вопрос о сохранении присутствия на афганской территории Аль-Каиды и прочих группировок. Ведь талибам оно действительно экономически невыгодно - доходы от возможной реализации экономических проектов с Узбекистаном, Китаем, Катаром, Турцией и Ираном намного выше, чем преференции от укрывательства тех или иных радикальных групп, а в «новом Талибане» деньги выше идеологии. Кроме того, есть и политическая сторона, о которой в нынешнем Кабуле никто не забывает – именно из-за отказа муллы Омара выдать США бен Ладена, Афганистан оказался в международной изоляции, а потом и вообще был оккупирован и на десятилетия лишились правления.

Но все упирается в отсутствие денег. Сегодня присутствие «Талибана» ограничено крупными населенными пунктами, при этом количество активных штыков по разным оценкам не превышает 60-80 тысяч человек. Нужны деньги для создания новой регулярной армии, которая могла бы зачистить Афганистан от радикальных группировок – а их нет. Как нет средств и для того, чтобы запустить экономику и начать выплачивать заработную плату медикам, учителям, государственным чиновникам. Буквально вчера и почти одновременно Майкл МакКол, член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что «замороженные в США афганские активы - единственный оставшийся рычаг давления на талибов». А глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс обвинила Талибан в том, что движение «не в состоянии противостоять расширению террористической группировки «Исламское государство» на территории страны». Талибы и рады были это сделать, но вопрос в том, где взять на это денег. Поскольку, Запад, по всей видимости, деньги афганцам возвращать не собирается, используя их в качестве инструмента давления на Кабул, выдвигая условия, которые он пока выполнить по внутриполитическим причинам не может.