Посла Болгарии вызвали в МИД Турции и вручили ноту

Посла Болгарии в Анкаре вызвали в МИД Турции в связи с утверждениями о вмешательстве Турции в президентские и парламентские выборы в Болгарии и во внутренние дела этой страны. Об этом сообщили диписточники в турецком МИД.

В ходе состоявшейся беседы заместитель главы МИД Турции Фарук Каймакджи довел до сведения болгарского посла, что Анкара отвергает все утверждения о том, что болгарские избиратели якобы «направлялись» турецкими властями во время прошедших в стране 14 ноября президентских и парламентских выборов. Каймакджи также назвал не соответствующими действительности заявления о вмешательстве Турции во внутренние дела Болгарии.

Согласно источникам, послу Чолакову была вручена дипломатическая нота, в которой указано, что Анкара ожидает, что голосование болгарских избирателей на территории Турции не станет предметом для злоупотреблений во внутренней политике Болгарии.

Турецкая сторона выразила недоумение по поводу того, что посол Турции в Болгарии был вызван в МИД страны в связи с безосновательными обвинениями. В МИД Турции назвали неприемлемой реакцию Болгарии, являющейся членом Совета Европы и ЕС, на осуществление гражданами страны своих избирательных прав на территории Турции.