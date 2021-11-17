Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 03:18

На днях сайт haqqin.az опубликовал статью турецкого политолога Хасана Октая, по мнению которого вероятность военного переворота в Армении весьма высока. В публикации говорилось также о нагнетании антитурецких настроений на Южном Кавказе, о том, что (цитирую) «…с обретением независимости Грузия отбросила антитурецкую пропаганду и наладила тесное сотрудничество с Анкарой. И Левон Тер-Петросян, будучи во власти, также избрал этот путь, но его сместил клан Кочаряна-Саргсяна, который, вернув антитурецкую сталинскую пропаганду, сыграл на традиционных для армянского общества чувствах ненависти к Турции, связанной с событиями 1915 года».

На этом моменте и, в частности, на теме пропаганды туркофобии в Грузии, мне бы хотелось остановиться подробнее. Уважаемый политолог по большому счету прав: Турция сегодня - близкий союзник Грузии и в официальной политике Тбилиси дружеские отношения с Анкарой сомнению никем не подвергаются. Здравомыслящие граждане Грузии прекрасно понимают, что турки ни у кого ничего отбирать не собираются, у них своей земли – выше крыши. Что же касается имперских настроений, естественных для такой большой и сильной нации, то в Турции они носят ностальгический характер и государственной политикой не являются. Все понимают, что, если бы Турция хотела отхватить что-то для себя, времени на это у неё было предостаточно. В те же 90-е годы, когда турки могли легко оттяпать себе любой понравившийся им регион Южного Кавказа, причем без какого-либо сопротивления. Но, к сожалению, любой народ состоит не только из здравомыслящих людей. Тем более, когда речь идет о постсоветской публике с лабиринтом её жизненных ориентиров и духовных ценностей. Вот почему, когда Хасан Октай пишет, что в XXI веке Грузия отбросила антитурецкую пропаганду, он, мягко говоря, заблуждается: туркофобия была и остается одной из любимых пропагандистских тем в исполнении грузинских изоляционистов и пророссийских сил.

Вы скажите: «Ну, с изоляционистами понятно. А чем Турция не угодила политикам пророссийского толка?» Тут все просто: в картине мире, где турки – смертельные враги, мечтающие поглотить Грузию, кто может защитить древнюю Георгию от кровожадных янычар? Только единоверцы (понятно, что я не об Армению говорю)! Одним словом, по интенсивности пропагандистских усилий туркофобия в Грузии уступает, разве что, гомофобии. Короче, по логике пророссийских политиков, кроме Москвы защитить Грузию некому. Не поможет Россия, и турки отберут у нас землю, а европейцы - сделают нас геями. Началось это еще с конца 80-х, когда в Грузии, как и во всем перестроечном Советском Союзе, развернулись движения за независимость. На любом грузинском митинге в те времена всегда можно было увидеть двух-трех человек, которые с пеной у рта кричали в толпу: «Ну, куда вы от России собрались?! Кому вы на хрен нужны?! Вон, турки рядом, они вас в два счет съедят!..» Вопрос о том, почему и с какой стати турки должны были «съесть» часть территории Грузии, никто тогда не задавал. Это же был СССР – страна, которая могла держать половину населения на голодном пайке, лишь бы присобачить себе еще какую-нибудь бесполезную со всех точек зрения территорию. Собственно, и сегодня в психологии «совков» мало что изменилось – они по-прежнему уверены, что в мире нет ничего более ценного, чем чужие территории, которые непременно надо «освоить», «освободить» или «вернуть».

В дополнение ко всему, свою роль сыграла и многовековая демонизация Турции, которую всегда изображали, как свирепую и бесчеловечную империю, пытавшуюся уничтожить грузин и не сделавшую это только потому, что турки боялись русских, который для Грузии – ближе, что мать родная. И тут было много вопросов, которые никто не задавал. К примеру, если турки веками мечтали уничтожить грузин, то что им помешало осуществить этот план? Вокруг нас, как известно, немало народов, входивших когда-то в Османскую империю и вспоминающих её, как и любую империю, без особой теплоты. Но, тем не менее, ни один из этих народов не уничтожен, все живы-здоровы, а некоторые даже процветают – я имею в виду греков, сербов, болгар, румын и т.д. Мало кто в Грузии задумывался, что в те достославные времена Турция была такой же классической империей, как российская, британская, французская… Затем СССР развалился, границы открылись, и в Грузии появились первые турки. И тут неожиданно выяснилось, что рогов, копыт и прочих атавизмов у них нет и в помине, а доверять их бизнесменам в суровые 90-е можно было гораздо больше, нежели местным предпринимателям. Со временем сотрудничество наладилось, пошли инвестиции, Турция открыла границы для граждан Грузии, миф о том, что янычары нас поработят, а потом изничтожат давно и благополучно рухнул. Но не рухнула туркофобия!

Пророссийские политические партии продолжают рассказывать байки о том, как турки захватывают Грузию, что причерноморская Аджария уже, по существу, часть Турции, и та же участь ждет в скором времени всю страну. При этом факты передергиваются без всякого стеснения. К примеру, говорят, что в Батуми грузинам и аджарцам места уже нет, что весь бизнес подмяли под себя турки, а местное население используется в унизительном для него качестве обслуги. Одним из излюбленных жупелов антитурецкой пропаганды в Грузии является тбилисский проспект Давида-Строителя (в советском прошлом проспект Плеханова). Так уж вышло, что именно на этом проспекте еще с 90-х годов разместились десятки турецких ресторанов. А позднее, когда зарубежные туристы открыли для себя обновленную и невероятно колоритную Грузию, к ним прибавились арабские и иранские заведения. Короче, в туристический сезон проспект Давида-Строителя полон визитерами из Турции и стран Ближнего Востока. Да, это всего лишь улица, одна из сотен в грузинской столице. Но как же о ней любят говорить не только штатные туркофобы, но и рядовой грузинский обыватель. Вот вам типичные посты в социальных сетях: «Был вчера на Плеханова, такое чувство, что не в своей стране нахожусь!», «Посмотрите, во что превратили Плеханова – там грузинам уже по улице пройти не дают!..» И так далее, в том же духе…

Однако подлинный хит профессиональных российских пропагандистов – это тема захвата турками Черноморского побережья Грузии. Пару недель назад этой нержавеющей теме посвятила статью в «Комсомольской правде» хорошо известная Дарья Асламова. Не последнюю роль в антитурецкой пропаганде играет главный выразитель интересов России в Грузии – православная церковь. Понятно, на самом высоком уровне вслух об этом предпочитают не говорить. Но батюшки на местах, вдалеке от видеокамер оппозиционных телеканалов, рассказывают пастве, как турки стремятся обратить грузин в Аджарии в ислам, чтоб потом, без боя, заполучить всю грузинскую землю. Информация о том, что грузинский юноша из горного аджарского селения поступил в медресе, сразу становится главной темой для туркофобов: «Вот он, результат турецкой пропаганды, куда мы катимся?!..»