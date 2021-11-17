«Ереван хочет превратить границу между Азербайджаном и Арменией в линию соприкосновения, на которой можно инициировать кризисные ситуации, - считает бывший глава МИД. – После чего Армения будет настаивать на привлечение в зону конфликта внешних миротворческих сил на долговременной основе».

«Признание Пашиняна о приемлемости делимитации границ с Азербайджаном вовсе не означает решение этого вопроса. Премьер-министр Армении дал согласие на участие в процессе, который можно затягивать бесконечно долго», - сказал в интервью haqqin.az бывший глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

По словам Зульфугарова, согласие Пашиняна на проведение делимитации границы касается только технической стороны этого вопроса. Тогда, как в качестве фундаментальной базы здесь необходим более серьезный документ, в котором признавались бы также территориальная целостность двух соседних государств и взаимное уважение их суверенитета.

«Дело в том, что армянская сторона может, как всегда, попытаться представить процесс в приемлемом для себя формате, - говорит азербайджанский дипломат. – Например, Ереван может сказать: «Да, мы признаем территориальную целостность Азербайджана, но это не означает отказ Армения от права карабахских армян на самоопределение. Мы не выступаем против территориальной целостности Азербайджана, но Баку предстоит решить вопрос с самоопределением армян в Карабахе». И в мире, поверьте, найдутся влиятельные силы, которые поддержат эту позицию Еревана. Следует также понимать принципиальную разницу между понятиями «территориальная целостность» и «уважение суверенитета страны» К примеру, посещение министром обороны Армении азербайджанской территории – это пример неуважения как к территориальной целостности, так и суверенитету Азербайджана».

Подписав договор о признании границ с Азербайджаном, Армения отойдет в сторону, а её место займет Минская группа ОБСЕ, которая сразу вернет на стол переговоров вопрос статуса Карабаха, - считает Зульфугаров. – Такой расклад не устраивает Азербайджан, поскольку Армения обладает правом вето на любые решения МГ ОБСЕ и, следовательно, будет влиять на посредническую миссию.

Бывший глава МИД считает, что у Азербайджана есть немало рычагов влияния на Армению. В частности, остающийся открытым вопрос армяно-азербайджанской границы, а также возможности возвращения азербайджанского населения на территорию Армении, откуда оно было изгнано в начале 90-х годов прошлого века. То есть, речь идет о симметричном подходе, когда призывы Еревана предоставить особые права армянам, проживающим на территории Азербайджана, уравновешиваются призывом Баку обеспечить азербайджанским беженцам право вернуться в родные города и села на территории Армении.

Принцип симметрии должен быть распространен также и на взаимосвязь двух коридоров. Если Армения будет настаивать на экстерриториальности Зангезурского коридора, утверждая, что речь идет об обычной дороге, то и Баку может изменить свой подход к Лачинскому коридору, безопасность которого будут обеспечивать российские миротворцы, а функции пограничной охраны и таможенной службы перейдут к азербайджанским структурам.

По словам эксперта, пока все еще неясно, по каким советским картам будет проведена делимитация и демаркация. Не исключено, что по картам СССР до 1929 года, в соответствии с которыми Зангезур являлся частью Азербайджанской ССР.

«События с обстрелом Кельбаджара показали, что Армения не отказывается от претензий на наши территории, - сказал Тофик Зульфугаров. - В последних боях на границе с Кельбаджаром наши солдаты погибли за ту же цель, что и шехиды в первую и вторую Карабахские войны – за территориальную целостность нашей страны. Таким образом, одного стремления к миру, которое декларирует Азербайджан, недостаточно. Необходимо, чтобы того же хотела и Армения. Чего, к сожалению, мы пока не видим».