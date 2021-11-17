Бомба для переговоров наш обзор
МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии, направило в среду странам-участницам данные, что Иран на начало ноября обладал 17,7 килограмма урана, обогащенного на 60%. Эта цифра производит впечатление, поскольку еще в конце августа речь шла о десяти килограммах. Набранные темпы позволяют без натяжки утверждать, что Иран в самые короткие сроки может подойти к накоплению того количества и качества урана, которое необходимо для создания боевого ядерного заряда.
По экспертным оценкам, требуется от пятнадцати до двадцати пяти килограммов урана высокой очистки, чтобы изготовить ядерный заряд. Нынешнего количества 60-процентного урана достаточно, чтобы произвести от восьми до двенадцати килограммов урана 90-процентной очистки. Это можно сделать за считанные недели.
Есть данные, что в Иране возобновлено производство компонентов для центрифуг нового поколения, которые осуществляют обогащение урана значительно быстрее, чем раньше. На целый ряд предприятий инспектора МАГАТЭ не имеют доступа и не способны проконтролировать, что там происходит. В результате сейчас Иран обладает количеством урана, в том числе высокообогащенного, в 11 раз больше, чем было оговорено в ядерной сделке 2015 года, из которой США вышли в 2018 году.
Очевидно, что Тегеран таким образом повышает ставки перед переговорами в Вене, целью которых является возвращение к ядерной сделке. Президент Раиси, известный своей жесткой консервативной позицией, намерен в этот раз выторговать условия получше, положив на другую чашу весов почти готовую ядерную бомбу. Если договориться не получится, останется не с пустыми руками. Правда, не верится, что ему дадут настолько открыто шантажировать участников переговоров и, главное, наиболее озабоченный этой угрозой Израиль.