МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии, направило в среду странам-участницам данные, что Иран на начало ноября обладал 17,7 килограмма урана, обогащенного на 60%. Эта цифра производит впечатление, поскольку еще в конце августа речь шла о десяти килограммах. Набранные темпы позволяют без натяжки утверждать, что Иран в самые короткие сроки может подойти к накоплению того количества и качества урана, которое необходимо для создания боевого ядерного заряда.

По экспертным оценкам, требуется от пятнадцати до двадцати пяти килограммов урана высокой очистки, чтобы изготовить ядерный заряд. Нынешнего количества 60-процентного урана достаточно, чтобы произвести от восьми до двенадцати килограммов урана 90-процентной очистки. Это можно сделать за считанные недели.