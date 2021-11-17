Пентагон подтвердил: США и Украина наращивают оборонный потенциал

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников провели переговоры по ситуации на границах Украины, по итогам которых пришли к соглашению о наращивании оборонного потенциала страны в рамках августовских договоренностей 2021 года о стратегической обороне, говорится в итоговом заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

«Это нужно для того, чтобы продвигать наш общий приоритет по противодействию российской агрессии и углублять наше сотрудничество в таких областях, как безопасность на Черном море, киберзащита и обмен разведданными. Мы внимательно следим за недавними перемещениями российских военных на ваших границах. И мы ясно выразили нашу озабоченность дестабилизирующей деятельностью России и наше стремление к большей прозрачности», - сказал глава минобороны США.