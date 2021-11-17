По информации издания Аvatoday, в письме за подписью дочери Касема Сулеймани - Зейнаб Сулеймани говорится: «Зейнаб Сулеймани выделила 2 миллиона долларов социальным службам «Хезболлы» и распорядилась потратить эту сумму на поддержку временного и постоянного брака молодых женщин».

Эта программа предназначена для поддержки молодых девушек: одну тысячу долларов они получат в случае заключения первого брака, а вступая в брак во второй раз - 400 долларов.

В письме также указывается, что денежные средства можно будет получить непосредственно из офисов социальных служб группировки «Хезболла». Подарком Зейнаб Сулеймани смогут воспользоваться и девушки, вступившие в постоянный брак, и те, кто заключил временный.

Отмечается, что дочь Касема Сулеймани вышла замуж за ливанца Резу Сафи ад-Дина, двоюродного племянника главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.