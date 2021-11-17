Подробности убийства подростка в Мингячевире

В ночь на 19 ноября в Мингячевире в поселке Ени Хаят, где проживают вынужденные переселенцы, был застрелен ученик средней школы. По предварительной информации, житель села Гюлаблы Агдамского района Алван Гасымов выстрелил в Орхана Керимова, 2006 года рождения. Раненый скончался по дороге в больницу, а стрелок был задержан правоохранительными органами в качестве подозреваемого.

Редакции haqqin.az удалось выяснить некоторые подробности этого трагического инцидента. Как сообщил главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант полиции Махир Масимов, житель Агдамского района Алван Гасымов убил жителя Ходжалинского района Орхана Керимова, выстрелив в него из пистолета Макарова. При обыске у задержанного обнаружены 6 боевых патронов. Выяснилось, что Гасымов был ранее трижды судим по различным статьям.

Отметим, что А. Гасымов и О. Керимов были соседями. По данным следствия, Гасымов выпустил в свою жертву 5 пуль, и от полученных ранений потерпевший скончался по дороге в больницу.