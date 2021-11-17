В Польше закупят «убийц» С-400

Польша планирует закупку ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM) у США, сообщает польское издание Defence24.

Согласно информации, эти ракеты считаются «убийцами» систем противоракетной обороны (ПРО), к которым также относятся российские комплексы С-400 «Триумф». Авторы статьи отмечают, что ракетами могут оснастить истребители F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II.

Также отмечается, что внедрение AARGM для F-16 позволит подготовить базу данных об угрозах, в том числе на основе полетов, проведенных вблизи границ Польши с Калининградской областью и Беларусью.