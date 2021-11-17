«Российским шпионам» в Болгарии предъявлены обвинения от 10 лет до пожизненного заключения
Болгарские военные прокуроры в четверг, 18 ноября, предъявили обвинения группе служащих и отставных военных по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает Associated Press.
Прокуроры обвиняют шесть человек в сборе и передаче секретной информации в иностранное государство. В их число входят бывший высокопоставленный чиновник Службы военной разведки Болгарии, высокопоставленные чиновники министерства обороны и бывший военный атташе, который курировал секретную информацию в парламенте Болгарии.
Напомним, что все они были арестованы в марте нынешнего года, пятеро из них остаются под стражей, а один освобожден под залог.
Предварительное слушание пока не назначено. По заявлению прокуратуры, в случае доказательства вины, все шестеро подозреваемых могут быть приговорены к лишению свободы сроком от 10 лет до пожизненного заключения.
В прошлом году Болгария выслала пятерых российских дипломатов, обвиненных в шпионаже, которым не могли быть предъявлены обвинения из-за их дипломатической неприкосновенности. Среди них был военный атташе России, который, по утверждениям прокуратуры, координировал шпионскую сеть в Болгарии.