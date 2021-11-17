Болгарские военные прокуроры в четверг, 18 ноября, предъявили обвинения группе служащих и отставных военных по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает Associated Press.

Прокуроры обвиняют шесть человек в сборе и передаче секретной информации в иностранное государство. В их число входят бывший высокопоставленный чиновник Службы военной разведки Болгарии, высокопоставленные чиновники министерства обороны и бывший военный атташе, который курировал секретную информацию в парламенте Болгарии.

Напомним, что все они были арестованы в марте нынешнего года, пятеро из них остаются под стражей, а один освобожден под залог.