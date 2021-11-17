Подготовленный МВД РФ проект приказа обязывает иностранцев или лиц без гражданства, которые прибыли в Россию более чем на 90 календарных дней, предоставить в территориальный орган МВД справки об отсутствии проблем со здоровьем. Сделать это следует в течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее выданных справок о прохождении медосвидетельствования.

Справки об отсутствии наркозависимости и ВИЧ могут стать обязательными документами для иностранцев и трудовых мигрантов, прибывающих в Россию на срок более 90 дней. В случае утверждения соответствующий приказ вступит в силу с 29 декабря, сообщает ТАСС.

«Представление медицинских документов, подтверждающих прохождение медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих... и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», — говорится в проекте приказа.

Представить справки можно на бумажном носителе в территориальный орган МВД либо в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Если справки оформлены на иностранном языке, их рекомендуется перевести на русский язы с нотариально засвидетельствованной верностью перевода. После получения справок уполномоченное лицо выдает документ об их представлении, в случае электронного документооборота извещение о приеме направляется в личный кабинет пользователя.

Сведения о получении медицинских документов вносятся получившей стороной в информационную систему МВД России в течение трех рабочих дней с даты их получения.