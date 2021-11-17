Ереван в поисках нового главы Генштаба

В частности, согласно данным газеты «Жоховурд», Давтян задержался на занимаемом посту лишь по одной причине - новоназначенный министр обороны Армении Сурен Папикян все еще не смог найти ему замену. В стране острая нехватка кадров.

Отмечается, что решение об увольнении Давтяна с занимаемой должности принято по двум причинам. Во-первых, как считают в Ереване, глава Генштаба Армении не смог повысить уровень боеспособности и организованности ВС, состояние которых оценивается, мягко говоря, как неудовлетворительное. Во-вторых, как отмечает издание, Давтян проходит в качестве свидетеля по резонансному коррупционному делу, фигурантами которого выступают экс-министр обороны Давид Тоноян и торговец оружием Давид Галстян.

Как пишет «Жоховурд», в скором времени статус Давтяна по этому делу, вероятно, тоже сменится: ему будет предъявлено обвинение. Не исключено, что главу Генштаба арестуют.