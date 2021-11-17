Коронавирус у соседей: последняя статистика
За последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 799, скончались 29 пациентов, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Таким образом, на сегодняшний день в стране выявили 332 713 случаев инфицирования. С начала пандемии в стране от осложнений коронавируса умерли 8 614 человек.
За минувшие сутки в Грузии инфекцию выявили у 4 278 человек, сообщает официальный сайт StopCov.
С начала пандемии в стране подтвержден 804 571 случай заражения.
За последние 24 часа скончались 63 человек, чьи тесты показали положительный результат на COVID-19. За все время пандемии от осложнений коронавирусной инфекции скончались 11 352 пациентов.