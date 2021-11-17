Из-за жалоб армян Facebook заблокировал страницу Игоря Коротченко
Администрация социальной сети Facebook из-за жалобы армянских пользователей заблокировал на три дня страницу российского военного эксперта и редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.
Армяне пожаловались на публикацию И.Коротченко о разрушениях, нанесенных ими в период оккупации.
"Facebook забанил меня на три дня за вопрос: "Почему за почти 30 лет армяне все разрушили и ничего не построили на оккупированных территориях Азербайджана?", - написал Коротченко в Telegram.