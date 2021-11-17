В столице прошла презентация, посвященная официальному открытию представительства City Business School в Азербайджане, участниками которой стали владельцы бизнеса и менеджеры среднего и высшего звена, а также лица, желающие переквалифицироваться для деятельности в более подходящей и желаемой для них сфере.

Созданная в Москве международная бизнес-школа City Business School - лидер российского рынка дистанционного бизнес-образования. Именно она впервые в Азербайджане предоставляет возможность желающим получить степень магистра бизнес-администрирования (MBA), обучаясь в online формате. В сравнении с подобным обучением, предоставляемым зарубежными учебными заведениями, предложение City Business School кратно отличается своей привлекательной ценой. В связи с открытием нового филиала школы в Азербайджане объявляется о скидках на обучение в 50% на все курсы развития профессиональных компетенций.

Более подробно о школе и ее деятельности можно узнать на официальном сайте, а также на сайте азербайджанского представительства и в социальных сетях Facebook, Instagramи Linkedin.

Помимо головного офиса в Москве, у школы действуют представительства в нескольких регионах России и в других странах СНГ: Казахстане, Украине, Молдове, Узбекистане, Киргизии, Туркменистане, а теперь и в Азербайджане. City Business School представляет программы бизнес-образования формата MBA (MBA General, MBA General Intensive) и Pre-MBA (MINI-MBA Professional), дистанционные курсы для директоров и курсы повышения квалификации по всем основным бизнес-компетенциям.