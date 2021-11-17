В Баку открылось официальное представительство международной City Business School фото
В столице прошла презентация, посвященная официальному открытию представительства City Business School в Азербайджане, участниками которой стали владельцы бизнеса и менеджеры среднего и высшего звена, а также лица, желающие переквалифицироваться для деятельности в более подходящей и желаемой для них сфере.
Созданная в Москве международная бизнес-школа City Business School - лидер российского рынка дистанционного бизнес-образования. Именно она впервые в Азербайджане предоставляет возможность желающим получить степень магистра бизнес-администрирования (MBA), обучаясь в online формате. В сравнении с подобным обучением, предоставляемым зарубежными учебными заведениями, предложение City Business School кратно отличается своей привлекательной ценой. В связи с открытием нового филиала школы в Азербайджане объявляется о скидках на обучение в 50% на все курсы развития профессиональных компетенций.
Более подробно о школе и ее деятельности можно узнать на официальном сайте, а также на сайте азербайджанского представительства и в социальных сетях Facebook, Instagramи Linkedin.
Помимо головного офиса в Москве, у школы действуют представительства в нескольких регионах России и в других странах СНГ: Казахстане, Украине, Молдове, Узбекистане, Киргизии, Туркменистане, а теперь и в Азербайджане. City Business School представляет программы бизнес-образования формата MBA (MBA General, MBA General Intensive) и Pre-MBA (MINI-MBA Professional), дистанционные курсы для директоров и курсы повышения квалификации по всем основным бизнес-компетенциям.
Все дистанционные программы прошли аккредитацию Европейской ассоциации дистанционного обучения и образования (EDLEA), в составе которой более 800 европейских экспертов международного уровня в области дистанционного, online и «гибкого» обучения.
Команда школы включает около 200 специалистов разных направлений и работает на рынке бизнес-образования с 2000 года - за это время фаундеры первыми в России вывели на рынок программы стандарта Pre-MBA (программы MINI-MBA Professional, 2002-2004 годы) и первыми сделали программу MBA в дистанционном формате (2006-2007 годы).
Школа ориентируется на людей, ставящих перед собой высокие карьерные цели и стремящихся к развитию, желающих в короткие сроки обновить знания и приобрести важные бизнес-навыки, но не обладающих временем для очного обучения. Слушатели программ дорожат личным временем и тщательно подходят к выбору и принятию решения об обучении - их всех объединяет стремление подняться на новый уровень жизни, обрести структурированные бизнес-знания, стать профессионалами и управленцами высокого класса.
Школа выделяется своим уникальным процессом обучения, одно из самых важных ее преимуществ - не имеющая аналогов в России и СНГ система дистанционного обучения LMS (Learning Management System) собственной разработки, соответствующая мировым стандартам e-learning и созданная с учетом всех требований и нужд как слушателей, так и преподавателей. Особо актуален дистанционный формат обучения в период продолжающейся пандемии коронавируса. Доступ к LMS открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году из любой точки мира, где есть интернет, что дает возможность создания индивидуального графика обучения.
По завершении обучения студенты получают два престижных диплома.