Хикмет Гаджиев: дружба между Россией и Азербайджаном носит стратегический характер

«Российско-азербайджанский экспертный совет имеет особое значение в развитии отношений между двумя странами. История отношений между двумя странами имеет глубокие корни. Дружба между Азербайджаном и Россией носит характер стратегического сотрудничества и имеет очень важное значение для обеспечения безопасности на Южном Кавказе». Об этом на проходящем в Баку заседании российско-азербайджанского экспертного совета заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан, освободив свои исконные земли от оккупации, восстановил территориальную целостность и положил конец конфликту. Говоря о значении трехстороннего заявления, помощник президента подчеркнул, что Азербайджан своей победой создал новую реальность в регионе.