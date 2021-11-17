Саакашвили обратился к США за помощью
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил США о помощи. Свою просьбу он изложил в записке, с которой ознакомилось агентство Bloomberg.
"Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов", - заявил Саакашвили.
Экс-президент также написал о том, что в заключении его били и тащили по асфальту под насмешки других заключенных. Вместе с тем в своем обращении он привлекает внимание адресата к отказу властей Грузии от перевода его в гражданскую больницу, передачи телефона и предоставления возможности присутствовать на суде.
Минюст Грузии заявил агентству, что не может прокомментировать заявления экс-президента.
Ранее Госдепартамент США призвал власти Грузии допускать Саакашвили на все заседания суда по его делу и обращаться с бывшим президентом справедливо и с соблюдением достоинства.