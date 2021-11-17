Граждане Ирана хотели запугать американских избирателей

США обвинили иранских хакеров во вмешательстве в президентские выборы, передает Associated Press.

Отмечается, что двое иранских хакеров пытались запугивать американских избирателей и подорвать уверенность населения в том, что результатам выборов можно доверять.

Предполагается, что хакеры использовали не только компьютерные уязвимости, но и существующие социальные разногласия, чтобы посеять раздор среди избирателей.

В частности, киберпреструпники рассылали электронные письма и распространяли фейковые видео, которые якобы демонстрируют фальсификации на выборах, а также пытались на следующий день после них получить доступ к сети американской медиакомпании.

В качестве обвиняемых по делу проходят граждане Ирана Сейед Мохаммад Хосейн Муса Каземи и Саджад Кашиан. Министерство финансов США ввело санкции против них, их коллег и компании, в которой они работали.