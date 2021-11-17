Пашиняна обвиняют в подкупе голосов

На вчерашнем заседании правительства Армении было принято решение о выделении канцелярии премьер-министра Никола Пашиняна дополнительных 350 миллионов драмов (около 750 тысяч долларов США) из резервного фонда правительства для поддержки фермеров. Об этом пишет газета «Жоховурд».

Тем не менее некоторые пункты принятого решения остались секретными. Власти не комментируют, каким фермерам и для чего выделяются эти средства.

Издание утверждает, что это является новой формой взяточничества в кабинете премьер-министра Пашиняна в преддверии местных выборов. Как известно, 5 декабря нынешнего года 441 община будет объединена в 38 общинных кластеров по пропорциональной избирательной системе. Иными словами, 750 тысяч долларов из государственного резервного фонда будут распределены между общинами для подкупа избирателей.