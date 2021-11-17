В соответствии с утвержденным годовым планом боевой подготовки в одном из соединений Сухопутных войск ВС Азербайджана прошли командно-штабные учения. Об этом сообщает сайт Министерства обороны.

На учениях было обеспечено приведение подразделений в различные степени боеготовности, вывод в районы назначения и развертывание на территории органов управления.

В рамках учений, проводимых с целью совершенствования взаимодействия подразделений, отработки навыков принятия командирами оперативных решений и управления подразделениями, а также умений непрерывного управления боевыми действиями, были выполнены различные учебно-боевые задачи.