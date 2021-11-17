Великобритания объявит ХАМАС террористической организацией и запретит поддержку этой группировки, нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы, сообщают британские СМИ.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель сделает это заявление в пятницу, 19 ноября, во время мероприятия в Вашингтоне, говорится в сообщениях The Guardian и The Independent.

В настоящее время Великобритания признает военное крыло ХАМАС террористической организацией, но не его политическую ветвь, которая управляет Газой.

«Мы пришли к мнению, что больше не можем разделять военную и политическую стороны. Это основано на широком спектре разведывательных данных, информации, а также связей с терроризмом. Серьезность этого говорит сама за себя», — цитирует слова Патель The Guardian.