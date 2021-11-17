Азербайджанский спортсмен вышел в финал чемпионата мира в Баку обновлено 13:20
В мужском тамблинге завершилась квалификация.
Михаил Малкин занял 3-е место, уступив лишь двум россиянам. В финальную восьмерку также пробились два спортсмена из Великобритании, два датчанина и один американец.
Финал состоится в воскресенье и начнется в 14:35.
* * * 13:20
За вторую попытку азербайджанский спортсмен Михаил Малкин заработал 37,300 балла.
В сумме двух прыжков у нашего представителя 75,200 балла, и это позволяет ему занимать пока 3-е место. Уже ясно, что Малкин пробился в финал, который состоится в воскресенье.
Первые две позиции у россиян Александра Лисицына (75,800) и Вадима Афанасьева (75,500).
* * * 13:11
За первый прыжок Михаил Малкин получил оценку 37,900 балла.
Это достаточно высокий результат. Осталось дождаться второй попытки Михаила.
* * * 12:40
В Баку набирает обороты чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу.
Сегодня в борьбу вступает единственный представитель Азербайджана на этом соревновании - Михаил Малкин. Он выступит в квалификации по тамблингу.
Уроженец Баку является чемпионом Европы 2018 года и чемпионом мира-2017 среди молодежи. Он поборется за место в финальной восьмерке. Соперниками Михаила в квалификации являются 30 спортсменов. 21 гимнаст уже выступил. На данный момент лидирует россиянин Александр Лисицын. Малкин будет выступать в заключительной третьей группе квалификации.
Также по итогам сегодняшней дневной программы будут выявлены финалисты и финалистки в синхронных прыжках на батуте. А в 17:00 начнутся финалы. Мы узнаем призеров в женском тамблинге, в женском двойном минитрампе, а также в командных соревнованиях по двойному минитрампу у мужчин, мужскому тамблингу и по индивидуальным прыжкам на батуте.