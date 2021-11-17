В мужском тамблинге завершилась квалификация.

Михаил Малкин занял 3-е место, уступив лишь двум россиянам. В финальную восьмерку также пробились два спортсмена из Великобритании, два датчанина и один американец.

Финал состоится в воскресенье и начнется в 14:35.

* * * 13:20

За вторую попытку азербайджанский спортсмен Михаил Малкин заработал 37,300 балла.

В сумме двух прыжков у нашего представителя 75,200 балла, и это позволяет ему занимать пока 3-е место. Уже ясно, что Малкин пробился в финал, который состоится в воскресенье.

Первые две позиции у россиян Александра Лисицына (75,800) и Вадима Афанасьева (75,500).

* * * 13:11

За первый прыжок Михаил Малкин получил оценку 37,900 балла.

Это достаточно высокий результат. Осталось дождаться второй попытки Михаила.

* * * 12:40

В Баку набирает обороты чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу.