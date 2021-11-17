Мать и сын в один и тот же день покончили жизнь самоубийством

На территории поселка Сараи Апшеронского района мать и сын покончили жизнь самоубийством в один и тот же день.

Как сообщает haqqin.az, 30-летний житель поселка Эльшан Гасанов покончил жизнь самоубийством. Его тело было обнаружено на берегу Каспия в поселке Джорат. Мать Э. Гасанова, Рафига Гасанова, также покончила с собой, повесившись во дворе своего дома.

Предположительно, первой суицид совершила Р. Гасанова, и Эльшан, узнав о смерти матери, решил тоже свести счеты с жизнью. Как рассказал один из жителей поселка, после похорон матери Эльшан возложил цветы к ее могиле, а потом бросился в море и утонул.