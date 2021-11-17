Представители Минздрава на совещании проекта ВОЗ в Москве
18-19 ноября Европейское региональное бюро ВОЗ провело в столице Российской Федерации итоговое совещание проекта по совершенствованию национальных систем школьного здравоохранения в девяти странах Восточной Европы и Центральной Азии (Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Узбекистане и Армении).
В мероприятии, организованном в Федеральном государственном автономном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» (ФГАУ «НМИЦ здоровья детей») Министерства здравоохранения Российской Федерации, приняли участие национальные делегации из девяти стран Восточной Европы и Центральной Азии, а также представители министерств здравоохранения и образования РФ, ФГАУ «НМИЦ здоровья детей», Европейского регионального бюро ВОЗ, Секретариата Сети SHE (School Health Education, «Сети школ, содействующих укреплению здоровья».
На итоговом совещании проекта ВОЗ Азербайджан представляли консультант отдела организации здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Зейналова, национальный координатор проекта «Сеть школ, содействующих укреплению здоровья» Сабина Бабазаде, заведующий отделом Центра общественного здоровья и реформ (ЦОЗР) Минздрава Инара Макаева и врач-методист ЦОЗР Севиндж Зейналлы.
На конференции были рассмотрены результаты исследования по изучению национальных систем школьного здравоохранения в девяти странах Восточной Европы и Центральной Азии, участвующих в проекте; определение областей для совершенствования; плодотворный обмен опытом; изучение опыта использования опроса для оценки национальных систем школьного здравоохранения и совершенствования его для дальнейшего использования в странах Европейского региона ВОЗ и др.
На итоговом совещании представители девяти стран Восточной Европы и Центральной Азии поделились результатами исследований и достижениями, а также обсудили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.
Отметим, что в 2020 году Европейское региональное бюро ВОЗ и РФ начали совместное исследование по оценке национальных систем школьного здравоохранения в девяти странах Восточной Европы и Центральной Азии (в рамках проекта Россия-ВОЗ по развитию сети школьной медицины в Восточной Европе и Центральной Азии). Целью исследования является поддержка стран в оценке существующей национальной нормативно-правовой базы, а также содействие повышению качества школьных медицинских услуг.