Представители Минздрава на совещании проекта ВОЗ в Москве

В мероприятии, организованном в Федеральном государственном автономном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» (ФГАУ «НМИЦ здоровья детей») Министерства здравоохранения Российской Федерации, приняли участие национальные делегации из девяти стран Восточной Европы и Центральной Азии, а также представители министерств здравоохранения и образования РФ, ФГАУ «НМИЦ здоровья детей», Европейского регионального бюро ВОЗ, Секретариата Сети SHE (School Health Education, «Сети школ, содействующих укреплению здоровья».

18-19 ноября Европейское региональное бюро ВОЗ провело в столице Российской Федерации итоговое совещание проекта по совершенствованию национальных систем школьного здравоохранения в девяти странах Восточной Европы и Центральной Азии (Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Узбекистане и Армении).

На конференции были рассмотрены результаты исследования по изучению национальных систем школьного здравоохранения в девяти странах Восточной Европы и Центральной Азии, участвующих в проекте; определение областей для совершенствования; плодотворный обмен опытом; изучение опыта использования опроса для оценки национальных систем школьного здравоохранения и совершенствования его для дальнейшего использования в странах Европейского региона ВОЗ и др.

На итоговом совещании представители девяти стран Восточной Европы и Центральной Азии поделились результатами исследований и достижениями, а также обсудили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.

Отметим, что в 2020 году Европейское региональное бюро ВОЗ и РФ начали совместное исследование по оценке национальных систем школьного здравоохранения в девяти странах Восточной Европы и Центральной Азии (в рамках проекта Россия-ВОЗ по развитию сети школьной медицины в Восточной Европе и Центральной Азии). Целью исследования является поддержка стран в оценке существующей национальной нормативно-правовой базы, а также содействие повышению качества школьных медицинских услуг.