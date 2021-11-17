Безопасность Пашиняна в руках экс-главы СНБ Армении?

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, а ныне председатель оппозиционной партии «Родина» Артур Ванецян, призвал премьера-министра страны Никола Пашиняна признать свою вину в поражении в 44-дневной войне и уйти в отставку под гарантии физической безопасности.

«Я лично и мои политические партнеры готовы дать Пашиняну и его семье гарантии физической безопасности. Никто не причинит им вреда», - сказал Ванецян в интервью одному из армянских телеканалов.

По словам экс-главы СНБ, оппозиционные политические силы Армении пока не обсуждали кандидатуру нового премьера. Ванецян считает, что сначала должны быть проведены новые парламентские выборы, сформировано временное правительство переходного периода и должен быть избран временный премьер-министр. При этом Ванецян считает, что именно он должен занять место действующего премьера, ну или кто-то другой, но обязательно из его политических кругов.