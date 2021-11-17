Синоптики обещают хорошую погоду в Баку

В субботу, 20 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, в течение дня будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 3-6°, днем 12-14° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 12-14° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 1° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-11° тепла.