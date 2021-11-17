И снова об С-400: что можно Индии, то нельзя Турции?

«Ставить Дели и Анкару на одну чашу весов в контексте закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) неверно». Об этом в интервью агентству Anadolu, касаясь вопроса причины различий в подходах Вашингтона к Индии и Турции, которые заключили контракты на поставку ЗРК С-400, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

По ее словам, каких-либо решений по вопросу Индии пока не принято. «При этом Турция как союзник США по НАТО должна учитывать фактор применения данного закона», - сказала помощник госсекретаря США.

Донфирд отметила, что диалог между США и Турцией продолжается на регулярной основе, интересы Вашингтона и Анкары совпадают по многим направлениям.