И снова об С-400: что можно Индии, то нельзя Турции?
«Ставить Дели и Анкару на одну чашу весов в контексте закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) неверно». Об этом в интервью агентству Anadolu, касаясь вопроса причины различий в подходах Вашингтона к Индии и Турции, которые заключили контракты на поставку ЗРК С-400, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
По ее словам, каких-либо решений по вопросу Индии пока не принято. «При этом Турция как союзник США по НАТО должна учитывать фактор применения данного закона», - сказала помощник госсекретаря США.
Донфирд отметила, что диалог между США и Турцией продолжается на регулярной основе, интересы Вашингтона и Анкары совпадают по многим направлениям.
Касаясь темы возращения 1,4 млрд долларов, перечисленных Анкарой в рамках программы разработки самолетов пятого поколения F-35, а также вероятных поставок самолетов F-16 Турции, помощник госсекретаря отметила, что обсуждения по данным вопросам продолжаются.
«Диалог по F16 будет продолжен в Вашингтоне в скором времени. Я уверена, что благодаря совместной работе мы достигнем решения вопроса», - сказала она.
Дипломат также выразила готовность к скорейшему прибытию в Анкару с целью личного участия в диалоге по устранению разногласий.