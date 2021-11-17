Госагентство опровергает: Соцвыплаты по инвалидности не прекращались

Распространенная в СМИ и соцсетях информация о якобы аннулировании инвалидности и отмене пенсионных выплат 200 тысячам граждан не соответствует действительности. Об этом сказал журналистам председатель Государственного агентства социально-медицинской экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов.

По его словам, распространяемая ложная информация направлена на то, чтобы бросить тень на меры, принимаемые с целью прозрачности назначения инвалидности, вызвать недоверие к соответствущей структуре.

«Соцвыплаты по инвалидности в целом не прекращались. Они прекращаются только по истечении срока инвалидности. Если у гражданина истекает срок инвалидности, он должен своевременно собрать необходимые медицинские документы, чтобы с этого времени направление было внесено в электронную систему», - сказал Байрамов.