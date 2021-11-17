18-летняя Исмаилова - гроза бакинских таксистов

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Баку задержана 18-летняя Сария Исмаилова, которая обманывала таксистов. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Накануне жительницу Ясамальского района столицы доставили в отделение полиции, где она созналась в содеянном.