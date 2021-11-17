18-летняя Исмаилова - гроза бакинских таксистов
В результате оперативно-розыскных мероприятий в Баку задержана 18-летняя Сария Исмаилова, которая обманывала таксистов. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
Накануне жительницу Ясамальского района столицы доставили в отделение полиции, где она созналась в содеянном.
Отмечается, что 18-летняя девушка, добираясь на такси до места назначения, не оплачивала проезд. Исмаилова заходила в многоэтажные дома, якобы чтобы принести нужную сумму, однако не возвращалась. Более того, она обманывала водителей и под разными предлогами брала у них 20-30 манатов.
В МВД заявили, что расследование продолжается.