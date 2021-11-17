"Тигран Великий был персом". Об этом в эфире передачи на YouTube-канале Civilnet заявил главный редактор ИА «Реалист» Саркис Цатурян.

В беседе с ведущей Стеллой Меграбекян он подчеркнул, что армянская цивилизация за период своего развития процветала, когда она имела нормальные, позитивные и добрые отношения с Ираном.

«Я имею в виду, например, крещение Армении, строительство империи Тиграном Великим, который по национальности был персом. То есть наша цивилизация процветала в это время. К сожалению, как только мы отказались от некоторых стратегических связей с Ираном, многое стало меняться не в благоприятную для нашего народа сторону », - отметил С.Цатурян.

Известно также, что Тигран исповедовал древнюю иранскую религию - зороастризм.

Вот такой «армянский царь» был у «Великой Армении».