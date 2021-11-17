В Сенате США представили кандидатуры на пост главы Управления финансового контроля США. Одна из них — уроженка СССР Сауле Омарова, которую выдвинул президент США Джо Байден.

В ходе слушаний Омаровой пришлось оправдываться за свое прошлое и даже заявить, что она не коммунистка. Кандидатка отметила, что ей не приходилось выбирать, где родиться, а ее родственники подвергались преследованиям при сталинском режиме.

Критически настроенный к Омаровой сенатор Пэт Туми заявил, что не знает, как обращаться к ней — «профессор» или «товарищ». Другие сенаторы спросили Омарову, выписалась ли она из комсомола, а также раскритиковали ее за выбранную тему кандидатской диссертации «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в «Капитале».