«Я не коммунистка»: выдвинутая на высокий пост в США уроженка СССР оправдывается за прошлое видео
В Сенате США представили кандидатуры на пост главы Управления финансового контроля США. Одна из них — уроженка СССР Сауле Омарова, которую выдвинул президент США Джо Байден.
В ходе слушаний Омаровой пришлось оправдываться за свое прошлое и даже заявить, что она не коммунистка. Кандидатка отметила, что ей не приходилось выбирать, где родиться, а ее родственники подвергались преследованиям при сталинском режиме.
Критически настроенный к Омаровой сенатор Пэт Туми заявил, что не знает, как обращаться к ней — «профессор» или «товарищ». Другие сенаторы спросили Омарову, выписалась ли она из комсомола, а также раскритиковали ее за выбранную тему кандидатской диссертации «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в «Капитале».
Sen. John Kennedy (R-LA) presses Biden’s pick for currency comptroller Saule Omarova about “you used to be a member of a group called The Young Communists.”— The Recount (@therecount) November 18, 2021
Omarova explains, because she was born in the Soviet Union, she was part of school youth programs mandated for students. pic.twitter.com/mYSkOounx3
Сауле Омарова — уроженка советского Казахстана, профессор Корнельского университета. С 1991 года проживает в США, позднее получила гражданство этой страны.
Ранее Fox нашло компромат на Омарову и опубликовало со ссылкой на полицейские документы статью о том, что она в 1995-м попалась на краже из магазина. Между тем Омарова после этого инцидента заплатила за ущерб, и все обвинения с нее сняли.