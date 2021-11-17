Есть доказательства: ученые из США нашли первого заразившегося коронавирусом

"Вирус не пришел из другой части Уханя на рынок "Хуанань". Доказательства довольно убедительно говорят о том, что вирус появился на рынке и после этого просочился в районы вокруг него", - рассказал CNN автор исследования, эволюционный биолог Майкл Уороби.

Первым человеком, заразившимся COVID-19, была торговка с рынка в Ухане, выяснил ученый из США. Раньше первым считался мужчина, живший в 30 км от рынка, но, как показал более тщательный анализ, его ранние симптомы были вызваны проблемами с зубами. К такому выводу пришли авторы американского исследования, которое опубликовано в журнале Science.

Авторы исследования составили подробный график всех задокументированных случаев SARS-Cov-2 еще до того, как была объявлена пандемия. Большинство инфицированных работали на рынке "Хуанань" или проживали недалеко от него.

Уороби тщательно изучил случай 41-летнего бухгалтера, предположительно заразившегося коронавирусом 8 декабря 2019 года. Мужчина проживал в 30 км от рынка и в начале декабря там не бывал. Этот случай ранее приводился в качестве доказательства, что пандемия началась не с рынка и вирус уже распространялся где-то еще. Однако анализ больничных записей показал, что плохое самочувствие на самом деле было вызвано стоматологическими проблемами. Симптомы COVID-19 появились у мужчины лишь 16 декабря, а госпитализирован он был 22 декабря. «Это показывает, что он был инфицирован в результате передачи вируса среди жителей уже после того, как инфекция начала распространяться с рынка», — отмечает ученый.

Первым известным человеком, заразившимся COVID-19, оказалась торговка с того самого рынка морепродуктов. Согласно документам, симптомы появились у нее 11 декабря 2019 года. Анализ прочих ранних случаев заражения показал, что все они были связаны с рынком.

«То, что многие из более чем 100 заразившихся COVID-19 в декабре без установленной эпидемиологической связи с рынком, тем не менее, проживали в непосредственной близости от него — примечательное и убедительное доказательство того, что передача инфекции в сообществе началась на рынке», — подчеркивает Уороби.

Перед публикацией эксперты журнала Science внимательно изучили работу Уороби. Один из исследователей ВОЗ, президент компании по защите от инфекционных заболеваний EcoHealth Alliance Питер Дасзак, отметил, что выводы не противоречат известным данным: «...Все, что Уороби говорит о случае 8 декабря, совпадает с тем, что мы наблюдали в Ухане во время расследования ВОЗ — ранние случаи концентрировались вокруг рынка, и врачи работали с предполагаемой датой начала заболевания. Они просто ошиблись с тем бухгалтером, он обратился в больницу по другой причине. Таким образом, первым известным пациентом с COVID-19 стала работница рынка Хуанань, а не бухгалтер, который жил недалеко от одного из кампусов лаборатории в Ухане».

Дасзак отметил, что в распоряжении ВОЗ находится достаточно доказательств, указывающих на рынки и фермы как источники происхождения вируса. По отдельности они выглядят не слишком убедительно, но вместе формируют достаточно однозначную картину естественного происхождения вируса, заключил он.