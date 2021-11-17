Наряду с детьми шехидов Azercell выделил стипендии на образование и их женам

Лидер рынка сотовой связи ООО «Azercell Telecom», с момента основания отличающийся своими социальными проектами, продолжает поддерживать семьи наших шехидов, отдавших жизнь за Родину в ходе 44-дневной Отечественной войны. Так, в рамках действующей более 10 лет Программы студенческой стипендии, Azercell предоставил стипендии детям шехидов, ставшим студентами в прошлом и текущем годах. Наряду с этим супруги шехидов, поступившие в вузы, также получат стипендии от компании в размере 300 манатов за каждый академический месяц до окончания периода обучения. «Azercell Telecom» уделяет особое внимание вопросам расширения прав и возможностей женщин и их профессиональному росту. Данная инициатива позволит в очередной раз внести особый вклад в их развитие.

Напомним, что Azercell поддержал студентов, прервавших свое обучение в прошлом году для участия в 44-дневной Отечественной войне за освобождение наших земель. В рамках Программы студенческой стипендии Azercell предоставил стипендии в размере 200 манатов 23 студентам из Баку и регионов Азербайджана.

Как в ходе, так и после 44-дневной войны Azercell уделял особое внимание семьям шехидов и ветеранов, являющихся примером чести и достоинства для всех нас, и выступает инициатором специальных социальных проектов: компания взяла на попечение семью шехида; списала фактурные долги военнослужащих, погибших и раненных в Отечественной войне; в рамках социального проекта «Большие воспоминания в маленьких сердцах» были организованы тренинги по психологической поддержке детей наших военнослужащих, отдавших свою жизнь во имя великой цели, также вышла книга детских воспоминаний об их героических отцах. Кроме того, как дань безграничного уважения к славной азербайджанской армии по случаю Дня Победы Azercell ввел специальный тарифный пакет «Veteran tarifi», воспользоваться которым могут все граждане страны, имеющие статус ветеранов войны.