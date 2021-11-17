Полиция предупредила 16-летнего азербайджанского пользователя TikTok

Несколько дней назад на официальные страницы МВД в социальных сетях поступили жалобы от граждан в связи с тем, что пользователь [email protected] поделился в TikTok видео, которое пропагандирует наркотики.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате оперативно-технических мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что этим пользователем является 16-летний житель Сальянского района А.M.

Вместе с родителями он был приглашен в районный отдел полиции, где с ним были проведены соответствующие профилактические беседы.

Несовершеннолетний и его родители предупреждены о недопустимости пропаганды наркотиков.

Подросток признал свою ошибку и удалил видео со своей страницы.