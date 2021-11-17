МИД Ирана: подпись президента США ненадежна

«Нам нужны гарантии, что впредь Соединенные Штаты не будут издеваться над международным правом», - сказал представитель ведомства.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что единственным условием возвращения США в «ядерную сделку» является полная отмена санкций по отношению к Ирану, передает Tasnim.

По его словам, нынешняя администрация США не вызывает доверия у иранских представителей.

«Подпись президента США не так надежна и ценна, как они утверждают, поэтому для Тегерана важно получить необходимые гарантии», - добавил Хатибзаде.

Он также отметил, что все вопросы будут подробно и детально обсуждаться в ходе переговоров в Вене в конце ноября.