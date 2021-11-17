Четверо польских солдат получили ранения в столкновениях с мигрантами

На польско-белорусской границе минувшей ночью в ходе штурма мигрантами, которые пытались пересечь границу, четверо польских военнослужащих получили ранения. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская, передает ТАСС.

По ее словам, в одной из попыток пересечения границы принимали участие 500 человек. Михальская отметила, что кто-то из группы использовал слезоточивый газ, а также бросали камни. Вместе с тем, мигранты пытались ослепить польских силовиков лазерами.

"В результате этих действий пострадали четыре солдата. Это мелкие повреждения из-за удара брошенными камнями", - отметила она.

Сообщается, что часть мигрантов после этого штурма забрали представители белорусской стороны, другие же оставались у линии границы.