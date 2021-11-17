Ситуация выходит из-под контроля: Австрия вводит тотальный локдаун

В Австрии с 22 ноября вступает в силу общенациональный локдаун для всех жителей страны, как вакцинированных, так и еще не привитых против коронавируса, сообщает Kronen Zeitung.

Отмечается, что в рамках тотального локдауна будут использованы меры, которые уже предпринимались ранее, причем эффективность этих мер власти планируют оценить в течение 10 дней.

Во время режима будет разрешено покидать жилье только в случае поездки на работу, удовлетворения основных потребностей повседневной жизни, прогулки и обращения в медицинские учреждения.