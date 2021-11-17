Ситуация выходит из-под контроля: Австрия вводит тотальный локдаун
В Австрии с 22 ноября вступает в силу общенациональный локдаун для всех жителей страны, как вакцинированных, так и еще не привитых против коронавируса, сообщает Kronen Zeitung.
Отмечается, что в рамках тотального локдауна будут использованы меры, которые уже предпринимались ранее, причем эффективность этих мер власти планируют оценить в течение 10 дней.
Во время режима будет разрешено покидать жилье только в случае поездки на работу, удовлетворения основных потребностей повседневной жизни, прогулки и обращения в медицинские учреждения.
Уточняется, что локдаун продлится от 10 до 20 дней. В этот период будут отменены все публичные и культурные мероприятия, приостановят работу кафе и рестораны, а также учреждения культуры. Большая часть торговых точек тоже будет закрыта, за исключением магазинов продуктов и товаров первой необходимости. Кроме того, будут закрыты и школы.